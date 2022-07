Em França explicam como Renato Sanches contribuiu para a crise do Marselha

Renato Sanches com a camisola do Lille

Médio português estaria na lista de alvos de Jorge Sampaoli.

Renato Sanches pode ter contribuído para a surpreendente saída de Jorge Sampaoli do comando técnico do Marselha. Segundo o "L"Équipe", o treinador exigiu a contratação do médio do Lille, bem como de Griezmann, pretensões que não foram satisfeitas por falta de liquidez financeira e levaram ao adeus do argentino.

Igor Tudor (Hellas Verona) é apontado como o favorito à sucessão.

"O Olympique Marselha e Jorge Sampaoli comunicam a decisão conjunta de terminar a colaboração", referiu o clube na sua página oficial na internet na passada sexta-feira.

No mesmo comunicado, o Marselha disse que ambas as partes estão satisfeitas com o caminho percorrido, mas que, após uma "longa reflexão", entenderam que o melhor neste momento, no interesse do clube, seria romper a ligação.