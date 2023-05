Em final de contrato, Guerreiro poderá estar a caminho de Madrid

De acordo com o jornal AS, as caraterísticas do internacional português agradam a Diego Simeone, estando a contratação dependente da aprovação do diretor desportivo do Atlético de Madrid.

Ao fim de sete temporadas como titular habitual no Dortmund, Raphael Guerreiro termina contrato com os alemães no verão e, de acordo com o jornal espanhol AS, o internacional português, de 29 anos, poderá reforçar o Atlético de Madrid a custo zero a partir do dia 1 de julho.

As caraterísticas do lateral esquerdo, que está habituado a alinhar em sistemas de quatro e três defesas, serão do agrado do treinador Diego Simeone, estando a sua contratação dependente da aprovação de Andrea Berta, diretor desportivo dos colchoneros.

Contratado aos franceses do Lorient em 2016, Guerreira leva cinco golos e 13 assistências em 34 jogos disputados até ao momento pelo Dortmund, atual vice-líder da Bundesliga com menos um ponto do que o Bayern (67).