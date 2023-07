Em Espanha insistem no interesse de clube da Premier League em João Félix

Futuro do internacional português é ainda uma incógnita

João Félix vive um momento algo atribulado. Com o futuro ainda por definir, uma vez que é notória a falta de espaço no Atlético de Madrid, o internacional português já mostrou o descontentamento ao diretor desportivo dos colchoneros e, mais tarde, fez mostrar a sua insatisfação, atirando um colete para o chão.

Em Espanha, mais concretamente o jornal Marca, escreve esta quarta-feira sobre o momento vivido pelo antigo jogador do Benfica, dizendo que Félix sabe que há não muito tempo existiu interesse do Aston Villa, que ficaria encantado por adquirir os serviços do avançado, mas o seu interesse em jogar a Liga dos Campeões afasta assim uma possibilidade que só se reabrirá caso o jogador mude de ideias.

De resto, ainda segundo as mesmas informações, o grande desejo de João Félix, que jogou a segunda metade da temporada 2022/23 no Chelsea, por empréstimo, é de rumar ao PSG, sendo que, de momento, não há chamadas de Paris.