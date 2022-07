Em Espanha garantem que Rúben Neves é um negócio adiado

Barcelona irá tentar a contratação do médio português apenas no verão de 2023.

Associado ao Barcelona, Rúben Neves deixou de ser equacionado pelos catalães para a próxima temporada. Segundo o jornal "Mundo Deportivo", a frágil situação financeira dos blaugrana, conjugada com a maior urgência em reforçar outros setores do plantel, fez com que os espanhóis adiassem a investida pelo médio do Wolverhampton para o verão de 2023.

Rúben Neves, 25 anos, parte para a última temporada de ligação ao clube inglês, onde está desde 2017/18, após dar nas vistas com a camisola do FC Porto. Em 2021/22 foi uma das principais peças no esquema de Bruno Lage, com 36 jogos, quatro golos e duas assistências.