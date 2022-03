Em Espanha garantem que há um acordo alcançado com Luís Campos

Português deverá assumir o cargo de diretor desportivo do Celta de Vigo.

O português Luís Campos chegou a um acordo para assumir a direção desportiva do Celta de Vigo, garante esta sexta-feira a agência Efe, citando fontes do clube do principal campeonato espanhol.

Campos, recorde-se, tem um grande trabalho protagonizado em França, onde foi diretor desportivo de Mónaco e Lille, ajudando os dois clubes a alcançar o título na Ligue 1.

Caso se confirme a mudança para Espanha, o dirigente viverá a segunda aventura naquele país, uma vez que chegou a integrar a estrutura de José Mourinho, na passagem do técnico pelo Santiago Bernabéu, ao serviço do Real Madrid.