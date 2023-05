Em Espanha falam de um "caso João Félix" que dá "razão" a Simeone

Internacional português não saiu do banco na derrota contra o Arsenal, nesta última terça-feira. Imprensa do país vizinho tem estado atenta ao desempenho e lembra "razão" de Cholo Simeone

A nova mudança de treinador no Chelsea não beneficiou João Félix. O português vem perdendo espaço desde a chegada de Lampard e a comunicação social espanhola não tem dúvidas: há um caso com o jogador e a razão estava do lado de Diego Simeone.

"João Félix tem um grande talento e dá para vê-lo nos treinos, mas precisa mesmo de encontrar uma estrutura e uma ideia clara para a maneira como trabalhamos sem bola e isso é um desafio com o João. Ele ainda não definiu onde quer jogar. Há, provavelmente, coisas que o João precisa de mostrar, seja aqui ou noutro lado", referiu o Frank Lampard, antes do confronto com o Arsenal, realizado nesta última terça-feira (3-1).

Leia também Extra Radares de velocidade média em Portugal: confira os locais onde estão instalados São 10 novos aparelhos de medição de velocidade que vão começar a multar em Portugal e já é conhecida a lista com todas as localizações possíveis. Cuidado.

Ora, nesta quarta-feira, o jornal AS lembra que "razão" tinha Diego Simeone quando não dava protagonismo ao internacional português, que é protagonista, neste momento, de um "caso", tal é a incerteza quanto ao seu futuro.