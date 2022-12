Em Espanha dizem que Ronaldo pode "ajudar" Barcelona a contratar Dalot

Interesse do clube espanhol no lateral português já é antigo.

Cristiano Ronaldo pode ser a chave para o Barcelona contratar Diogo Dalot. Pelo menos assim o diz este domingo o jornal "Sport".

De acordo com o diário desportivo espanhol, o lateral-direito português tinha em Ronaldo um dos seus maiores aliados no balneário do Manchester United, pelo que, sem o capitão da Seleção Nacional nos "red devils", Dalot poderá ver a saída do clube inglês com bons olhos.

De recordar que o interesse do Barcelona em Diogo Dalot já não é novo, tendo o português sido bastante associado ao clube "blaugrana" nas últimas janelas do mercado de transferências.