Em Espanha dizem que Laporta e Jorge Mendes acordaram estratégia por Bernardo Silva

Internacional português continua a ser um dos alvos prioritários do Barcelona.

Bernardo Silva tem sido um dos muitos nomes apontados ao Barcelona neste mercado de transferências. O Manchester não se oporá à sua saída, mas, de acordo com a Imprensa internacional, nunca por um valor muito abaixo dos 100 milhões de euros. Pois bem, tais números são incomportáveis para o Barcelona, ainda a viver uma frágil fase financeira.

Assim, de acordo com o "Mundo Deportivo", Joan Laporta, presidente do emblema blaugrana, e Jorge Mendes, empresário do jogador, terão alinhavado no conhecido jantar de 4 de julho uma estratégia para que a transferência se possa concretizar.

Se Frenkie de Jong concordar rumar o Manchester United ou Chelsea, caso os dois clubes mantenham uma oferta a rondar os 70/80 milhões de euros, o Barcelona virará forças para a contratação do internacional português, que tem sido um dos pedidos de Xavi para a próxima época. Mendes estará determinado a levar Bernardo para "Barça" e o jogador já terá comunicado a vontade de sair. O problema será mesmo o preço. Mesmo que os blaugrana consigam o valor desejado por De Jong, parte dele seria utilizado para fechar a transferência de Robert Lewandowski, o principal alvo do clube espanhol.

Assim, Laporta e o empresário português esperam convencer os ingleses a deixar sair Bernardo por menos de 100 milhões de euros, pagando esse mesmo valor durante duas ou três temporada e com um salário para o jogador de acordo com as restrições salariais em vigor no plantel. Tanto o presidente do Barça como Jorge Mendes terão estado de acordo quanto a esta estratégia.

De qualquer das formas, não haverá um passo em frente no caso de De Jong não ser vendido, o que abriria um espaço no meio-campo para Bernardo Silva, nem se o emblema blaugrana não conseguir vender mais 15 por cento dos direitos televisivos por 400 milhões de euros - já tinha vendido 10 por cento a um consórcio norte-americano, permitindo as contratações de Andreas Christensen e Franck Kessie -, algo que pode acontecer na próxima semana.