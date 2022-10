Em Espanha dizem que João Félix pondera sair do Atlético de Madrid em janeiro

Avançado português estará a considerar deixar os colchoneros no mercado de janeiro. Relação com Simeone não é boa.

João Félix estará disposto a deixar o Atlético de Madrid no mercado de transferências de janeiro. A informação foi avançada no programa El Partidazo de COPE, da rádio espanhola COPE, na noite de ontem, depois do empate (0-0) dos colchoneros com o Club Brugge.

No jogo referido, e a precisar de ganhar, Diego Simeone colocou Witsel em campo, deixando o internacional português (que realizou exercícios de aquecimento durante algum tempo) no banco. O ex-Benfica não reagiu bem e, acreditando que o treinador agentino vai continuar no clube na próxima época, estará a pensar em rumar a outras paragens, por considerar "insustentável" a relação com El Cholo.