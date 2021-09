Em Espanha dizem que Griezmann deixa João Félix numa "situação complicada"

A chegada de Griezmann ao Atlético de Madrid poderá roubar espaço no onze titular a João Félix.

Antoine Griezmann está de volta ao Atlético de Madrid, a um clube a a um treinador que conhece muito bem, e essa pode vir a ser uma má notícia para João Félix, que continua a recuperar de uma lesão no tornozelo direito.

O jornal AS escreve, esta sexta-feira, que o português pode perder espaço no onze titular de Simeone e faz as contas aos lugares disponíveis. Suárez, Griezmann, Correa e Matheus Cunha deverão lutar para ocupar os dois lugares mais ofensivos no 4x4x2 colchonero e o português terá em Lemar o grande "adversário" na luta pela titularidade, acredita o diário espanhol.

Marcos Llorente deverá jogar na ala direita e Félix poderá alinhar pela esquerda, mas Lemar tem estado "a bom nível", tendo sido um dos melhores em campo frente ao Villarreal.

Para o AS, o ex-Benfica enfrenta uma "situação complicada" com a chegada do francês que estava no Barcelona.