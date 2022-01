Em Espanha dizem que Barcelona tem um "aliado surpresa"... e é português

Jorge Mendes estará prestes a fechar a terceira operação com o Barcelona nos últimos seis meses.

Em Espanha, mais especificamente o jornal "As", dizem que o iminente regresso de Adama Traoré ao Barcelona confirma que o emblema "blaugrana" tem um "aliado surpresa".

De acordo com o diário desportivo espanhol trata-se do empresário Jorge Mendes. Segundo as mesmas informações, as últimas operações no que a transferências diz respeito têm sido negociadas com o agente português.

"Uma novidade", diz o jornal "As", uma vez que, no passado, os negócios de Mendes estavam mais ligados ao Real Madrid (destaque para a chegada de Cristiano Ronaldo, em 2009, proveniente do Manchester United) e, mais recentemente, ao Atlético de Madrid (o último grande movimento de mercado entre o empresário e os colchoeiros foi a transferência de João Félix, providente do Benfica, em 2019.

A mais que provável chegada de Adama Traoré, jogador do Wolverhampton, ao clube espanhol, será a terceira operação que Jorge Mendes fecha com o emblema "culé" nos últimos seis meses (Trincao e Ansu Fati foram as outras). Mendes representa ainda Alejandro Baldé e o guarda-redes Iñaki Peña, da formação dos "blaugrana".

O jornal fala também da possível transferência de Alejandro Grimaldo, jogador do Benfica que também é representado pelo empresário português.