Em Espanha dizem que Ancelotti está "apaixonado" por Rafael Leão

De acordo com o jornal AS, o treinador do Real Madrid admira a corpulência, rapidez e capacidade de finalização do avançado português, que ainda não chegou a acordo para renovar com o Milan.

O jornal AS avança este domingo que Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid, está "apaixonado" por Rafael Leão, sendo que o campeão europeu estará a ponderar a sua contratação.

O avançado português, que leva um golo marcado (ao Gana) no Mundial'2022 e foi eleito o melhor jogador da Serie A na temporada passada, terá conquistado o técnico italiano graças à sua corpulência, rapidez e capacidade de finalização.

De acordo com o jornal, o Real Madrid já elaborou relatórios sobre Leão e está a considerá-lo como uma possível alternativa para o setor ofensivo. Recorde-se que o avançado tem contrato até 2024 com o Milan mas ainda não chegou a acordo para renovar, mesmo após vários meses de negociações.

Leão, de 23 anos, leva sete golos e seis assistências em 20 partidas disputadas pelo Milan esta temporada. Na anterior, registou 14 golos e 12 assistências em 42 jogos, ajudando o clube a sagrar-se campeão italiano.