Em Espanha dão conta de um jantar que teve João Félix como tema de conversa

Barcelona continua interessado no internacional português.

João Félix está a agitar o mercado de transferências em Espanha. Segundo escreve este domingo o jornal espanhol "As", o internacional português é o "sonho proibido" de Joan Laporta, presidente do Barcelona, referindo que o nome do jogador do Atlético foi tema num jantar, realizado quinta-feira passada, entre Miguel Ángel Gil Marín, conselheiro delegado dos colchoneros, e Mateu Alemany, diretor geral do emblema catalão.

Este é aliás, um namoro antigo, conforme salienta o "As", referindo que se tratou da quarta conversa entre os dois clubes sobre João Félix. Um empréstimo, segundo a informação, parece posto de parte, pelo que o Barcelona teria sempre de apresentar uma proposta superior a 100 milhões de euros para garantir o jogador de 22 anos. Um valor alto para um Barça que, longe disso, não apresenta, no momento, um fulgor financeiro.

É ainda escrito que Félix veria com bons olhos uma saída de Madrid e o Barcelona é tido como um destino a ter em conta para a carreira. Depois de brilhar no Benfica, cumpre a terceira temporada no Atlético, com dez golos marcados em 35 jogos de 2021/22.