Em duelo de treinadores portugueses, Palmeiras vence Corinthians e bate recorde

"Verdão" atinge a melhor campanha de sempre da primeira fase do campeonato Paulista no atual formato, que entrou em vigor em 2014.

Em duelo de treinadores portugueses, o Palmeiras de Abel Ferreira triunfou na madrugada desta sexta-feira sobre o Corinthians de Vítor Pereira, por 2-1, em jogo em atraso da sexta jornada do campeonato Paulista.

Raphael Veiga, através da conversão de uma grande penalidade, aos 29 minutos, e Danilo, aos 69', marcaram os golos do "Verdão", enquanto Roger Guedes, aos 61' fez o golo do "Timão", também de penálti.

Com este triunfo, o Palmeiras mantém a invencibilidade no "Paulistão", conseguindo encerrar a primeira fase na frente da classificação geral, com a melhor campanha da história da primeira fase do Paulistão no atual formato, que entrou em vigor em 2014, e conseguiu ainda o pleno de vitórias em dérbis numa semana, depois de ter triunfado sobre São Paulo e Santos, ambos por 1-0.

Neste momento, a formação orientada por Abel Ferreira soma 29 pontos, não podendo ser alcançado até final - Corinthians e São Paulo vêm atrás, com 20 -, sendo que ainda enfrentará o Bragantino, no domingo, no último jogo da primeira fase da competição.