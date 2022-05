Em duelo de treinadores portugueses no Brasileirão, foi Luís Castro quem saiu a sorrir

Botafogo de Luís Castro venceu Flamengo de Paulo Sousa

O Botafogo, treinado por Luís Castro, venceu este domingo por 1-0 na visita ao Flamengo, orientado pelo compatriota Paulo Sousa, em jogo da quinta jornada do Brasileirão, subindo ao quinto lugar provisório da prova.

Um golo marcado pelo avançado Erison, aos 51 minutos, foi suficiente para o Botafogo se impor no estádio do Maracanã, depois de o VAR ter invalidado um golo à equipa anfitriã, aos 26, por fora de jogo do avançado Gabriel Barbosa.

A equipa orientada por Luís Castro subiu ao quinto lugar do Brasileirão, com oito pontos e em igualdade pontual com o Bragantino, terceiro classificado, com menos um jogo realizado, e o Atlético Mineiro, campeão em título, que ocupa a quarta posição, enquanto o Flamengo é 14.º posicionado, com cinco.

O campeonato brasileiro é liderado pelo Corinthians, treinado por Vítor Pereira, em igualdade com o América Mineiro, mas menos uma partida disputada, ambos com um ponto de vantagem sobre o trio de perseguidores.