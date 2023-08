Em duelo de portugueses, houve goleada de Renato Paiva contra Caixinha

Redação com Lusa

O Bahia, de Renato Paiva, venceu este domingo por 4-0 o Bragantino, de Pedro Caixinha, num duelo de treinadores portugueses referente à 20.ª jornada do campeonato brasileiro, disputado na Arena Fonte Nova, na Bahia.

Os golos da formação do Bahia, que vinha de uma derrota em casa do Atlético Mineiro (1-0), foram marcados por Resende (1-0), aos nove minutos, Vitor Hugo (2-0), aos 38, Vinicius Mingotti (3-0), aos 60, e Cauly (4-0), aos 84.

O Bragantino somou o segundo jogo sem vencer, após na jornada anterior ter empatado com o Vasco da Gama (1-1), e segue na sexta posição da tabela classificativa, com 32 pontos, a 16 do líder Botafogo, orientado pelo português Bruno Lage.

O Bahia é 16.º posicionado, com 21 pontos, em igualdade pontual com o Santos (17.º), sendo a primeira equipa acima da linha de despromoção.