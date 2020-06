"Em Chaves há um miúdo que me faz lembrar o Luís Figo, é um jogador fantástico"

Tony trocou o Chaves pela seleção dos Camarões, mas ficou com um jogador na memória

Atualmente a desempenhar as funções de adjunto na seleção dos Camarões, Tony relembra a O JOGO os tempos em que orientou a equipa de sub-19 do Chaves.

"O Chaves é o meu clube do coração. Como tal, tinha grandes expectativas ao vir para treinador e foi uma experiência que correu muito bem, apesar de ter estado pouco tempo. Entretanto apareceu o convite dos Camarões e tive de sair. Mas de Chaves fiquei com boas memórias, nomeadamente de uma série de bons jogadores que lá treinei", conta o técnico a O JOGO.

"Se tivesse que destacar um deles seria o Dani Pires. Foi meu jogador no Bragança, era ele juvenil e já eu o levava para jogar nos juniores. Depois fui buscá-lo para os sub-19 do Chaves. Fez lá uma época extraordinária, com 16 ou 17 golos. É um jogador fantástico, um extremo que desequilibra muito e finaliza bem. Tem tudo para jogar na equipa principal do Chaves e estou convencido que o clube vai apostar nele. É um jogador transmontano, que dá tudo, um jogador muito estético, que me faz lembrar a maneira de jogar que tinha o Luís Figo. É rápido, forte no um para um e na minha opinião tem tudo para singrar no mundo do futebol", destaca.

Mas Tony lembra outras pérolas a despontar nos flavienses: "Tive outros bons jogadores, como o Botelho, um central do jeito patrão, do género do Ricardo Carvalho. E também o Mesquita, que faz lembrar o Raphael Guerreiro. E outros bons havia lá. Mas o Dani está um patamar acima. Pode ir longe no futebol, não tenho dúvidas de que vai ser um bom jogador de I Liga."

