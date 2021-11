Em antevisão à final da Taça Libertadores, Abel revelou mensagem de Jorge Jesus

Treinador do Palmeiras em antevisão à final da Taça Libertadores, agendada para as 20h00 de sábado.

Em antevisão à final da Taça Libertadores, frente ao Flamengo, jogo agendado para as 20h00 de sábado, Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, revelou uma mensagem de Jorge Jesus, a meio do percurso da temporada passada, quando a formação orientada pelo português conquistou a prova, repetindo o feito do agora treinador do Benfica, na altura no comando técnico do Flamengo.

"Por quem é que Jorge Jesus vai torcer? Não sei, têm de lhe perguntar. Ele foi meu treinador, conheço-o muito melhor do que ele a mim. A meio do nosso trajeto no ano passado, ele enviou-me uma mensagem: "Tem de estar um português na final". Mandou-me essa mensagem, mas não falámos mais desde aí. Temos um enorme respeito e admiração um pelo outro", afirmou Abel em entrevista à CONMEBOL.

"A equipa não está na final por acaso. Está por mérito, trabalho, dedicação e devido às muitas renúncias que tivemos de fazer. Temos de valorizar todo o trabalho que foi feito até à final. Sabemos que vai ser um jogo de emoções, porque está um título em disputa, mas acredito que com sabedoria é possível fazer um bom jogo, desfrutar e ganhar", concluiu o treinador de 42 anos, sobre a final agendada para sábado.

Se vencer, Abel Ferreira fará mais história: nunca o Palmeiras venceu a Taça Libertadores em edições consecutivas. Aliás, até à chegada do técnico português, o clube brasileiro apenas havia vencido a prova numa ocasião, em 1999.