Em alta no Botafogo, Luís Castro lembra tempos difíceis: "O ser humano esquece rápido"

Declarações de Luís Castro, treinador do Botafogo, após a vitória por 3-0 sobre o Corinthians. O Fogão lidera o campeonato brasileiro com 15 pontos, fruto de cinco vitórias em cinco jornadas.

Bom momento do Botafogo: "Nós já tínhamos dado sinais, na temporada passada, que éramos uma equipa a ficar de olho nos campeonatos. Mas o ser humano esquece muito rápido. Por conta de um estadual [da época passada], em que nem fizemos pré-temporada, colocaram-nos no lixo. Isso mexe com o brio das pessoas. Este momento diz que o tempo é precioso, muito mais do que as palavras, e carrega de colocar as coisas no lugar. Não é preciso dizer nada."

Pede tempo para os treinadores, facilmente despedidos no Brasil: "Querem melhorar o futebol brasileiro? Destaquem o que há de melhor no futebol brasileiro. Sou ser humano, erro como os outros. Não posso errar? Noutros trabalhos as pessoas erram uma, duas ou três vezes e ninguém diz que têm de ser afastadas. E aqui têm que me afastar. Deem tempo aos treinadores também. Não é no Botafogo, é em todos os clubes. Deem tempo como dão a muito de vocês que vão para as profissões e erram uma, duas, três vezes e continuam nos cargos e depois são grandes jornalistas, médicos ou engenheiros. Não é para mim que quero tempo, deem tempo ao futebol."

Caminhada desde que está no Botafogo: "O prestígio dos clubes caminha ao longo dos tempos e não precisa de vitórias, precisa de dignidade. Mas o que nos preocupou foi a dignidade. E fomos sempre dignos. Trabalhámos muito. A derrota é só uma derrota, só que a derrota às vezes apaga toda a dignidade que levamos para campo. E há pessoas desonestas intelectualmente, que colocam em pauta os seres humanos nesse momento. O Botafogo está de volta, mas é pelo seu prestígio ao longo dos tempos e fica mais vivo. Não é pelo resultado."