Na Premier League, o uso do videoárbitro foi revisto no arranque desta temporada com o objetivo de evitar a análise microscópica dos lances, usando agora linhas mais grossas para avaliar os fora de jogo.

Bruno Fernandes apontou um hat-trick na goleada (5-1) sobre o Leeds United e o terceiro golo do português foi um regalo para os olhos. No entanto, na época passada, o tento seria invalidado por fora de jogo. Algo que mudou esta época...

Dermot Gallagher, antigo árbitro, explica a decisão. "Este é um exemplo claro daquilo que queríamos mudar. Queremos ver futebol jogado da maneira certa. Trouxemos linhas mais grossas, e foi um golo muito bom. Valeria a pena anulá-lo por uma margem tão curta? Toda a gente, com exceção dos adeptos do Leeds, diria que não. Foi a decisão mais correta, funcionou na jornada inaugural e é uma grande maneira de seguir em frente", referiu em declarações à Sky Sports britânica.

A verdade é que, na Premier League, o uso do videoárbitro foi revisto no arranque desta temporada com o objetivo de evitar a análise microscópica de lances. Agora, são utilizadas linhas mais grossas para avaliar os fora de jogo e, em caso de sobreposição, o benefício volta a ser dado ao atacante, considerando-se o lance legal.

Veja o golo: