"Em 2017 vi que ele ia ser o melhor do mundo", atira Leonardo Jardim

Treinador português confessa admiração por Mbappé, que diz estar na rota para a Bola de Ouro

Leonardo Jardim foi campeão no Mónaco e muito o deve a Mbappé, assim revela ao jornal AS quando convidado a analisar o francês, apontado insistentemente ao Real Madrid. "Começou a trabalhar connosco com 16 anos. No segundo ano já evoluiu muito, entrou e foi marcando muitos golos. Passou a ser extremamente importante quando eliminámos o Manchester City. Tal como o Fabinho, o Bakayoko, o Bernardo Silva... É um jogador formidável e eu já via que ele ia ser o melhor do mundo já em 2017. Foi fundamental para o campeonato que ganhámos porque tem características diferenciadoras", explica em entrevista, pronto a recomendar a contratação aos blancos.

"Não é fácil pelas culturas diferentes, mas tem toda a qualidade para lá estar. Se o Real Madrid tiver possibilidades ele vai ser uma garantia. Pode jogar bem com Haaland porque o Haaland é mais de apoios e o Mbappé ataca a profundidade e cai bem nas alas", diz, convicto.

Depois, Jardim fala do seu futuro e do passado. "Um treinador está sempre preparado para voltar, mas para já estou a desfrutar da família também. É verdade que tive um convite de Espanha na mesma altura que o presidente do Monaco me ligou [2019[ para voltar, porque disse precisar de mim. Não lhe podia dizer que não porque é uma pessoa que respeito muito e pela qual tenho uma grande admiração. Tinha de voltar ao Monaco como ele dizia. Espanha tem sempre um grande campeonato e iria trabalhar num sítio com grandes ambições. Quando estive no Olympiakos era para ganhar na Grécia, com o Sporting em Portugal também e eu gosto de jogar para ganhar", disse, sem precisar o clube que o abordou.