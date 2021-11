Elogios para um português em Inglaterra: "Este miúdo passou-me ao lado, mas agora..."

Garth Crooks, antigo jogador de clubes como Stoke City, Tottenham e Manchester United, colocou Nuno Tavares no onze da jornada da Premier League para a BBC. Diogo Jota ficou de fora.

Já alvo de bastantes elogios pelo seu treinador Mikel Arteta, Nuno Tavares tem ganho destaque no Arsenal e mesmo na Premier League.

O defesa-direito português esteve no triunfo por 2-0 dos "gunners" sobre o Newcastle e a exibição, desta feita, não passou em branco para Garth Crooks, antigo jogador de clubes como Stoke City, Tottenham e Manchester United, que colocou Tavares no onze da jornada 13 para o site da BBC.

"Este miúdo passou-me ao lado, mas agora agora está no meu radar. Sempre admirei defesas que não têm medo de tentar e que têm impacto no jogo. Se ele não estava a correr em direção ao meio-campo adversário com a bola, estava a tentar colocar um dos seus colegas na linha de golo. A assistência para o golo do Bukayo Saka foi particularmente brilhante", disse Crooks.

Por outro lado, Diogo Jota, que bisou na goleada do Liverpool sobre o Southampton (4-0), não figura no onze.

"Alguns dos meus leitores vão ficar um bocadinho surpreendidos por Diogo Jota não estar na minha seleção esta semana. É porque pensei que o seu desempenho (mesmo com dois golos) foi vulgar em comparação com o de Sadio Mané e especialmente com o de Salah", explicou.