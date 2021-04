Elogio a Bruno Fernandes valeu enchente de pedidos a Raphinha: saiba tudo aqui

Adeptos do Manchester United querem ver o extremo brasileiro em Old Trafford.

A relação de amizade entre Bruno Fernandes e Raphinha, originária dos tempos de ambos no Sporting, tem dado que falar em Inglaterra, uma vez que a imprensa britânica já apontou o extremo do Leeds como alvo do Manchester United, que pode contar com o médio luso para convencer o atacante a mudar de ares.

E, na noite de quinta-feira, uma troca de comentários rendeu uma autêntica avalanche de pedidos ao brasileiro. Raphinha reagiu à fotografia publicada por Bruno nas redes sociais após o "recital" dado contra a Roma (vitória dos "red devils" por 6-2, com dois golos e duas assistências do português) e os adeptos do United fizeram-se "ouvir", apelando a uma transferência do dianteiro para Old Trafford.

"Que magia" foram as palavras deixadas por Raphinha, sendo que Bruno Fernandes contou ainda com as "apreciações" francamente positivas de outros nomes bem conhecidos, como Jovane, Max, Rafael Leão, Podence ou Daniel Bragança.