Eleito melhor do jogo, assistência e nenhum passe falhado: Bernardo Silva brilhou no City

Bernardo Silva foi destaque no jogo com o PSG

Internacional português foi eleito o melhor do jogo com o PSG pela UEFA.

Bernardo Silva fez uma partida digna dos repetidos elogios que recebe pelo mundo fora. Eleito pela UEFA o melhor jogador na vitória do Manchester City diante de um PSG repleto de estrelas, por 2-1, o médio português não recebeu o prémio em vão.

Primeiramente, Bernardo Silva conseguiu a façanha de não errar nenhum passe no jogo. De acordo com os dados da Optar, o internacional português acertou todos os 47 passes que executou no jogo.

Além disso, o médio do City também acertou uma assistência perfeita para o golo de Gabriel Jesus, no minuto 77. O avançado brasileiro não escondeu a confiança no companheiro. "Obrigado ao Bernardo! Conheço a qualidade dele, por isso esperei até ao fim e finalizei bem", disse Jesus.

Quem também não poupou elogios foi o treinador Pep Guardiola. "A qualidade do Bernardo... A forma como ele lança a bola, quando se fala de uma técnica apurada, é isso. Faz tudo no timing certo, sem grande preparação, toma a opção certa e deixa o colega na melhor posição para marcar. Foi assim que o Gabriel Jesus marcou", destacou.