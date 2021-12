"Ele fica": presidente do Palmeiras garante continuidade de Abel Ferreira

Leila Pereira desfez todas as dúvidas: "Abel continua no Palmeiras na próxima temporada".

Depois de muito se falar sobre o futuro de Abel Ferreira, a presidente do Palmeiras, Leila Pereira - tomou posse na quarta-feira -, garantiu esta quinta-feira a continuidade do treinador português, bicampeão da Taça Libertadores, no clube brasileiro.

"O nosso treinador bicampeão da Taça Libertadores fica. Tem contrato até 2022, com a possibilidade de prolongar até ao fim de 2023. Confirmo que o nosso técnico Abel permanece connosco e vai cumprir o contrato. Este foi sempre o desejo da presidência [do Palmeiras] e é também o do nosso treinador, que certamente está muito feliz aqui, assim como os nossos milhões de adeptos estão felizes com ele", começou por dizer em conferência de Imprensa, antes de assumir que estava ansiosa por anunciar a permanência do português.

"Estava ansiosa para dar esta notícia: Abel continua no Palmeiras na próxima temporada", concluiu.