Egito de Rui Vitória triunfa sobre a Bélgica

A Bélgica vai estar integrada no Grupo F do Campeonato do Mundo, com Canadá, Croácia e Marrocos.

A seleção egípcia, treinada pelo português Rui Vitória, venceu esta sexta-feira 2-1 a congénere belga, no Kuwait, em jogo de preparação da formação europeia para o Mundial'2022, no Catar, prova que não vai contar com o Egito.

Mostafa Mohamed deu vantagem à formação africana no primeiro tempo (33), e, logo no arranque da segunda parte (46), o médio Trezeguet dilatou a vantagem para os comandados de Vitória, após assistência de Mohamed Salah.

O melhor que a Bélgica conseguiu foi reduzir, aos 76, por intermédio de Lois Openda, em encontro disputado no estádio Jaber Al Ahmad.

