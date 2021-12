Egito, de Queiroz, termina Taça Árabe no quarto lugar: "Nem sempre se premeia a melhor equipa"

Carlos Queiroz, selecionador do Egito

Egípcios sucumbiram ante o anfitrião desde os 11 metros. Técnico luso, "muito orgulhoso" do percurso na prova, salientou o sucesso de escolhas da convocatória

O Egito, orientado por Carlos Queiroz, terminou, este sábado, a Taça Árabe no quarto lugar da classificação, após ser derrotada nos penáltis (5-4) diante do anfitrião Catar, no jogo de atribuição da medalha de bronze, em que se verificou um nulo.

Para o técnico português, o Egito "foi muito melhor nos 120 minutos", fruto de "10 remates à baliza", pelo que "merecia a vitória" no duelo que definia o dono do último lugar no pódio da competição de seleções.

"Rematámos muito mais, tivemos boas oportunidades, e não marcámos. No final, os penáltis sorriram ao Catar, portanto, parabéns ao vencedor. Nem sempre o futebol premeia a melhor equipa no relvado, premeia sempre quem marca", disse Queiroz.

Não obstante o quarto lugar final, o selecionador do Egito ressalvou estar "muito orgulhoso" do percurso da equipa africana, a quem "só devemos elogiar", e salientou a prestação de vários jogadores e a inerente renovação do grupo.

"Mais uma vez provámos que ganhámos mais jogadores para a equipa nacional, jogadores que, há três semanas, ninguém acreditava que podiam jogar pela seleção. Desse ponto de vista, atingimos os nossos objetivos", considerou Queiroz.

O Egipto vai, em breve, preparar o play-off de acesso ao Campeonato do Mundo.