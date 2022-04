Egito anuncia saída de Carlos Queiroz

Anúncio feito este domingo.

A Federação do Egito anunciou este domingo a rescisão por mútuo acordo com Carlos Queiroz. O contrato previa continuidade até final do ano, recorde-se.

Queiroz deixa a seleção do Egito depois de ter perdido na final da CAN e no play off de acesso ao Mundial'2022, nos dois casos frente ao Senegal.

Na nota, a Federação assinala que o treinador português esteve reunido com o presidente do organismo, Gamal Alam, e agradeceu ao técnico português o trabalho desenvolvido, no qual levou a equipa à final da Taça das Nações africana e ao play off de apuramento para o Mundial2022.

Queiroz, que assumiu a seleção egípcia em setembro do último ano, já tinha anunciado a intenção de deixar o cargo, depois de não conseguir o apuramento dos "faraós" para o Mundial'2022 do Catar.

O Egito perdeu em março o play off com o Senegal, com a seleção a vencer em casa por 1-0 e a perder fora pelo mesmo resultado, sendo eliminada no desempate por grandes penalidades (3-1).

Em fevereiro, na final da Taça das Nações Africanas (CAN), o Egito também foi derrotado pelo Senegal nas grandes penalidades (4-2), depois de um empate sem golos.

"É o momento de entregar a liderança do Egito a outra pessoa", disse Carlos Queiroz na final do play off do Mundial.