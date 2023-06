Edi Semedo deixa o Penafiel e ruma à Polónia

Avançado de 24 anos assinou por três épocas com o Radomiak Radom

O extremo Edi Semedo, formado no Benfica e que passou as duas últimas épocas no Penafiel, assinou contrato de três temporadas com os polacos do Radomiak Radom.

O atacante passou ainda por Mafra, B SAD e Estoril. Terminou o vínculo com o Penafiel e assinou como jogador livre.

No 10.º classificado da liga polaca vai encontrar os portugueses Luís Machado, Leonardo Rocha, Francisco Ramos e Filipe Nascimento.