Ederson e os conselhos dados a Cancelo: "Futebol não é só alegria"

Guarda-redes brasileiro vai medir forças com o lateral português nos quartos-de-final da Liga dos Campeões. Cancelo saiu a meio da temporada do Manchester City para o Bayern de Munique e já recebeu conselhos do antigo companheiro no Etihad

A saída de João Cancelo do Manchester City para o Bayern de Munique, no mercado de janeiro, não deixou de surpreender. Antes do duelo entre as duas formações, nos quartos-de-final da Liga dos Campeões, Ederson contou as conversas que já teve com o antigo companheiro, em declarações à Eleven Sports.

"Bom, acabei de falar com ele hoje de manhã, é verdade. Acabámos por ter ali uma pequena conversa. É claro que no futebol não é só alegria. A gente há-de passar por situações mais difíceis, então, como ele estava passando aqui por uma fase menos boa, passou por uma fase difícil, falei para ele ter calma... Saber esperar, porque muitas das vezes a gente acaba perdendo a paciência, é normal. Mas eu falei para ele que, principalmente nesses momentos, é preciso ter calma para poder reagir sobre aquela situação. Então, o João é todo sábio da grandeza que ele é, da qualidade que ele tem, do jogador que ele se tornou, então, ele tem de ter paciência também, porque tudo é no nosso tempo. Então é continuar trabalhando que eu sei que a hora dele vai surgir e ele vai continuar mostrando a qualidade que ele tem".