Éder respondeu a Susana Torres e as reações, de jogadores a humoristas, foram muitas

Autor do golo que deu a Portugal a conquista do Euro'2016 respondeu à mental coach

Susana Torres, que foi mental coach de Éder Lopes, emitiu um comunicado, nas redes sociais, em que responde à entrevista que o futebolista deu no programa "As Três da Manhã", da Rádio Renascença. Já esta segunda-feira, o avançado português emitiu também um comunicado, em resposta ao que disse Susana Torres. As reações não se fizeram esperar.

"No final do jogo que deu a Portugal a vitória no Euro'2016, fiz questão de agradecer à Susana Torres, mental coach com quem trabalhava nessa altura. Fi-lo (e voltaria a fazê-lo) porque acredito que devemos ser gratos, e quis retribuir essa ajuda, contribuindo também para o sucesso profissional da Susana. Fico, por isso, perplexo, quando vejo agora Susana Torres acusar-me de ingratidão", começa por dizer.

"Eu queria concentrar-me na minha carreira de futebolista e a Susana queria que eu pedisse folgas ao meu treinador para vir a Portugal dar entrevistas para promover o seu trabalho", acusa, numa publicação na rede social Instagram. O avançado, de 35 anos, fala depois numa série de "mentiras" que terão sido ditas por Susana Torres.

Pois bem, as reações à publicação foram muitas e foram de jogadores a humoristas, passando por músicos e atores. Confira algumas delas:

Bruno Fernandes, futebolista: "Quer queiram quer não serás sempre tu o nosso herói nacional"

Joana Marques, humorista: "Espero que a Susana já esteja a acender a lareira para mais um vídeo"

Nuno Gomes, antigo jogador: "Goloooooooo!!"

Adrien Silva, futebolista: "Realmente"

Silvestre Varela, futebolista: "És grande mano, a tua humildade é um exemplo para todos"

Hugo Vieira, futebolista: "Segue como sempre, irmão! O que não falta é gente dessa..."

Xeka, futebolista: "Enorme irmão"

Ricardo Alves, futebolista: "Juntos"

João Mário e Rafa, futebolistas do Benfica, Simão Sabrosa, antigo jogador, e Telma Monteiro, judoca, optaram por reagir com emojis

Lourenço Ortigão, ator: "Grande"

Tiago Nogueira, d' Os Quatro e Meia: "Tudo dito. Honestidade precisa-se e respeito também. És enorme!"

Danni Gato, artista: A Susana está a precisar de uma "pedrinha" para ver se acorda para a vida. Força nosso rei. Estamos contigo sempre"

Nuno Luz, jornalista: "Quem esteve perto durante estes anos sabe que nunca em momento algum quiseste abordar este assunto, ficaste em silêncio. Mas há um momento para tudo."