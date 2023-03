Éder responde a Susana Torres: "Ela queria que eu desse entrevistas a promover o trabalho dela"

Nas redes sociais, o internacional português Éder emitiu um comunicado em que se defende das críticas de que foi alvo por parte de Susana Torres, a antiga mental coach do futebolista.

Susana Torres, que foi mental coach de Éder Lopes, emitiu um comunicado, nas redes sociais, em que responde à entrevista que o futebolista deu no programa "As Três da Manhã", da Rádio Renascença. Já esta segunda-feira, o avançado português emitiu também um comunicado, em resposta ao que disse Susana Torres.

"No final do jogo que deu a Portugal a vitória no Euro'2016, fiz questão de agradecer à Susana Torres, mental coach com quem trabalhava nessa altura. Fi-lo (e voltaria a fazê-lo) porque acredito que devemos ser gratos, e quis retribuir essa ajuda, contribuindo também para o sucesso profissional da Susana. Fico, por isso, perplexo, quando vejo agora Susana Torres acusar-me de ingratidão", começa por dizer.

"Eu queria concentrar-me na minha carreira de futebolista e a Susana queria que eu pedisse folgas ao meu treinador para vir a Portugal dar entrevistas para promover o seu trabalho", acusa, numa publicação na rede social Instagram.

"Aquilo a que assisti nos últimos anos foi um aproveitamento da minha história por parte da Susana, apropriando-se inclusivamente daquele golo na final do Euro'2016. Fala dele como sendo dela, que em entrevistas, quer no seu site onde podemos ler 'um campeonato europeu de futebol conquistado'", continua Éder.

O avançado, de 35 anos, fala depois numa série de "mentiras" que terão sido ditas por Susana Torres.

Garantindo que esta foi a "primeira e última publicação sobre este tema", Éder garante que "já perdeu o respeito" pela mental coach.

O comunicado de Éder:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Eder Lopes (@ederlopesoficial)

O comunicado de Susana Torres: