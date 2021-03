Éder, o herói do Euro'2016 tem interessados no Championship

Éder termina contrato em junho e o Lokomotiv Moscovo não está convencido com o desempenho do dianteiro

Éder, noticia o "Sports Express", pode estar a caminho de Inglaterra. O herói de Portugal no Euro'2016 está no Lokomotiv Moscovo há quatro anos, mas a performance este ano, com um golo em 22 jogos, faz questionar uma possível renovação.

O avançado de 33 anos termina contrato em junho e a renovação não está encaminhada. Vários clubes britânicos do Championship estarão de olho no autor do golo decisivo de Portugal ante a França em 2016 e fala-se até do Brighton, que é 17.º na Premier League.

Éder é conhecido em Inglaterra pela passagem por empréstimo ao Swansea em 2015, clube pelo qual não marcou qualquer golo em 15 jogos.

Pelos moscovitas soma 14 golos em 115 jogos.