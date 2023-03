Eco no Brasil: Jorge Jesus terá dito que deixa a Turquia no final da época

O "Paparazzo Rubro-Negro", conhecido adepto do Flamengo, terá falado com Jorge Jesus e o treinador ter-lhe-á dito que não está feliz na Turquia e vai deixar o Fenerbahçe em maio, quando terminar a época.

Depois da derrota (2-1) do Flamengo com o Fluminense a contar para o campeonato carioca, na madrugada de quinta-feira, começou a circular no Brasil um áudio em que, alegadamente, Jorge Jesus confessa que não está feliz na Turquia e que vai deixar o Fenerbahçe no final da temporada 2022/23. Foi o "Paparazzo Rubro-Negro", um conhecido adepto do Mengão", que terá conversado com o treinador português e que revelou o áudio referido.

"Vou abrir o jogo. Eu conversei com o Jorge Jesus, perguntei quando é que ele ficava livre, se estava feliz lá. Ele deixou claro que não está feliz, que não gosta do frio, que não quer continuar na Europa, que quer vir para cá [Brasil], mas é só maio", referiu o "Paparazzo Rubro-Negro".

"Estou em viagem, jogo amanhã [referindo-se ao jogo com o Sevilha, da Liga Europa, disputado na quinta-feira]. Aqui na Turquia é tão frio (...) Mas pronto, tem que ser, até chegar maio. Um abraço para ti", terá dito Jorge Jesus ao "influencer" do Flamengo.