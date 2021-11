É United contra City e não outra coisa, lembra Bernardo: "Não vamos jogar contra o Cristiano"

Médio dos citizens vai medir forças pela primeira vez contra o seu colega de seleção

Ronaldo está em grande no United, os golos decisivos sucedem-se, mas do outro lado há quem avise: os red devils não se esgotam no talento do internacional português. Bernardo Silva, preparado para medir forças pela primeira vez com colega de seleção, deixou a mensagem.

"Ele está a ajudar o United com golos tardios esta época. Ele é um jogador que as pessoas conhecem, ele pode decidir o jogo. Vamos tentar detê-lo, e assegurar que ele não marque no sábado. Mas não estamos a jogar contra o Cristiano, estamos a jogar contra o Manchester United. Vamos estar concentrados no nosso trabalho", afirmou, em declarações à Sky Sports.

Bernardo Silva falou ainda do grande início de época que está a viver, depois de um verão em que a sua saída foi dada praticamente como uma certeza.

"Estou a sentir-me feliz neste momento. Adoro o clube, sempre adorei o clube. Sinto o amor dos adeptos, da equipa técnica e dos meus companheiros de equipa e essa nunca foi uma questão", explicou.