"É uma questão de tempo até se ver o Trincão do Braga"

Trincão, extremo português do Barcelona

Trincão fez a antevisão ao jogo com o Ferencváros e garantiu que o jogador que se via no Braga vai voltar.

Na antevisão ao jogo da Liga dos Campeões com o Ferencváros, Francisco Trincão garantiu que não pensar sair e que está feliz no Barcelona. Jogar pelos blaugrana "é um sonho" para o português, que garante que vai conseguir atingir o nível a que se exibia no Braga.

"Questionado sobre se falta muito tempo para se ver o Trincão que se via no Braga, o extremo disse que é "uma questão de tempo". "Trabalho jogo a jogo e, com confiança, vou conseguir", prosseguiu.

O jovem ainda não se estreou a marcar, mas "com tempo, tudo irá correr bem" e Trincão vai fazer "muitos golos".