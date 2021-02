"É uma loucura ver João Cancelo a jogar. Por vezes, até aparece como número 10"

Rio Ferdinand, figura histórica do Manchester United e da seleção inglesa elogia o português do City.

Sucedem-se os elogios a João Cancelo. Depois dos que foram tecidos por Bernardo Silva e Pep Guardiola, além das apreciações francamente positivas da imprensa britânica, foi a vez de Rio Ferdinand, antigo craque do Manchester United, manifestar-se rendido à qualidade do lateral português.

Frente ao Monchengladbach - vitória do City por 2-0 - Cancelo atuou no lado esquerdo da linha defensiva, mas a sua influência fez-se sentir um pouco por todo o terreno de jogo e o luso assistiu Bernardo Silva para o primeiro golo da noite, iniciando também a jogada do segundo.

"Foi a estrela da partida, a cem por cento. Já falámos do papel dele na equipa e do quão importante, da liberdade que tem para jogar. Joga como lateral, mas não se limita a isso. Acaba por ir para o centro do terreno de jogo", começou por referir Ferdinand em comentário no canal BT Sport. "Quando o City tem a posse de bola, Cancelo transforma-se praticamente num pivô. Ficam três na defesa e ele junta-se ao meio-campo", prosseguiu o ex-internacional inglês, que diz mesmo ser "uma loucura" assisitir aos jogos do futebolista formado no Benfica:

"Por vezes, até aparece como número 10. É uma loucura vê-lo jogar. E isto deve-se tido a Guardiola e à forma como consegue ver o jogo de maneira diferente. O que Cancelo também tem é mobilidade e velocidade. Toda uma nova forma de olhar para um lateral", rematou Rio Ferdinand.