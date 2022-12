"É um orgulho ser associado a FC Porto e Sporting, mas não chegaram a acordo com o Vitória"

ENTREVISTA - Encantado com os estádios cheios da Liga espanhola e com a grandeza do Valência, André Almeida conta que teve de se habituar a um "futebol mais rápido" do que aquele que se pratica em Portugal.

Gennaro Gattuso é um colecionador de momentos insólitos por causa do seu temperamento feroz. André Almeida garante, porém, que o treinador do Valência "não é aquilo que as pessoas imaginam". "É uma pessoa espetacular. Está sempre do nosso lado. Apoia muito os jogadores, motiva-os. O discurso dele envolve sempre palavras positivas. É um motivador nato. Tem muita paixão pelo futebol e, naturalmente, enerva-se nos jogos, mas isso até é bom para os jogadores. É uma lenda mundial, um conquistador. Conquistou tudo e, por isso, é um exemplo para qualquer jogador", assinalou.

Sugestionado ou não pelos acessos de Gattuso, a verdade é que André Almeida também já leva importantes conquistas ao serviço do Valência: soma dois golos (o último apontado de livre ao Bétis) e duas assistências, sendo titular há quatro jogos seguidos. O estatuto de reforço mais caro para esta época nunca lhe pesou em campo.

"Senti desde logo que o clube apostava muito em mim, depositava grande confiança nas minhas capacidades. Nunca pensei muito no dinheiro que custei, simplesmente só penso em evoluir diariamente. Estou muito feliz, não podia pedir outra coisa. Estou a jogar num grande clube e numa das principais ligas do mundo. O Valência é um clube enorme, as pessoas em Portugal não têm noção disso. O estádio estádio está sempre cheio, com mais 40 mil espetadores. Aqui, em Espanha, é uma festa em todos os jogos, sempre com os estádios cheios", reporta, assumindo que teve de se adaptar a um "futebol mais rápido". "O jogo é mais aberto em Espanha", juntou.

FC Porto e Sporting conversaram

Apontado ao FC Porto para o lugar de Vitinha (PSG) e ao Sporting para o lugar de Matheus Nunes (Wolverhampton) no verão passado, André Almeida admite que essas duas possibilidades estiveram, de facto, de pé. "Não chegaram a falar comigo, falavam só com o meu empresário [Jorge Pires]. É sempre bom, um orgulho, ser associado a esses clubes, mas nunca chegaram a acordo com o Vitória", recordou.

Presença habitual nos Sub-21, o médio assume ainda o objetivo de alcançar rapidamente a Seleção Nacional. "Tenho objetivos individuais e esse sonho, tal como sonho jogar na Champions", atirou.