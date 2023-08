Rafa Yuste, vice-presidente dos catalães, falou sobre o internacional português antes da receção da equipa de Xavi ao Cádiz

João Félix e o Barcelona continuam a protagonizar uma das novelas do mercado de verão, em Espanha. O vice-presidente dos catalães comentou o assunto e disse que o clube só se tem de sentir honrado por fazer parte dos planos do internacional português.

"É um orgulho para o Barcelona que João Félix queira vir. Xavi e Laporta têm que decidir", referiu Rafa Yuste, antes da receção dos catalães ao Cádiz, referente à segunda jornada de La Liga.

Recorde-se que, há pouco mais de um mês, João Félix, em declarações a Fabrizio Romano, referiu que o seu objetivo passava por jogar no Barcelona, um dos rivais do Atlético de Madrid no futebol espanhol.

"Eu adoraria jogar pelo Barcelona. Foi sempre a minha primeira escolha e adoraria juntar-me ao Barça. Foi sempre o meu sonho desde que era criança. Se acontecer, será um sonho tornado realidade para mim", atirou.