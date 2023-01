Róger Guedes sobre Vítor Pereira: "É um dia a dia muito leve, diferente do ano passado"

Declarações de Róger Guedes, jogador do Corinthians, após a derrota frente ao Bragantino (1-0)

Róger Guedes, jogador do Corinthians, deixou uma "alfinetada" a Vítor Pereira, que comandou o equipa na temporada passada, tendo rumado esta época ao Flamengo.

Após a derrota na estreia, com o Bragantino, por 1-0, o jogador garantiu que o ambiente está "mais leve" do que no ano passado.

"Pressão, no meu modo de ver, por ser estreia, acho que é desnecessária. No ano passado, quando o Vítor Pereira estava aqui, também perdemos [frente ao São Paulo] e não houve essa pressão. Acho que o professor Fernando [Lázaro] pode ter uma pressão maior, mas nós fazemos o melhor por ele. É um homem sensacional, faz um trabalho muito bom", começou por dizer aos jornalistas.

"Eu posso falar, porque é um dia a dia muito leve, diferente do que era no ano passado. Não preciso esconder isso de ninguém. Estamos muito felizes e queremos dar a volta por cima já na quarta-feira", concluiu.

Leia também FC Porto Youtuber Felipe Neto pede ajuda ao FC Porto Felipe Neto, fenómeno da internet, afirma que a StarPlusBR, que possuiu os direitos dos jogos da Liga portuguesa, deixou de transmitir no Brasil