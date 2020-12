É português, reforçou o Manchester City e já encantou Guardiola: "Excecional"

Treinador catalão tece rasgados elogios a Rúben Dias.

Rúben Dias chegou ao Manchester City já com a presente temporada em curso, mas não demorou a agarrar um lugar como indiscutível no eixo defensivo do gigante inglês.

O central português deu seguimento à regularidade evidenciada no Benfica e, de acordo com um estudo divulgado pelo Observatório do Futebol, é o segundo futebolista a nível mundial com mais minutos jogados em 2020.

Em declarações aos meios de comunicação do City, Pep Guardiola elogiou a contratação de Rúben e teceu rasgados elogios ao internacional luso.

"O Rúben tem-nos ajudado muito a ser sólidos e ajustou-se perfeitamente com o John [Stones]. Ele não comete erros e está sempre focado. É capaz de liderar a linha defensiva, assim como o John. O clube trouxe um central excecional, especialmente pela personalidade", assinalou o técnico catalão, falando ainda sobre a sucessão do belga Kompany, defesa que capitaneou e deixou marca nos "citizens":

"Isso leva tempo e o Vincent é insubstituível. Ele passou dez anos aqui e quando o conheci tinha 30 ou 31 anos. O Rúben tem 23. Mas o que é importante quando se compra um jogador é ter a sensação de que ele vai afirmar-se nos próximos anos. E temos a certeza que Rúben vai dar-nos grandes momentos", vincou Guardiola.

Rúben Dias leva 15 jogos realizados pelo Manchester City, todos como titular.