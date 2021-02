Rui Silva é um guarda-redes de sucesso em Espanha. Em final de contrato com o Granada, abordou os constantes rumores de mercado.

Figura em destaque na atual temporada ao serviço do Granada, Rui Silva foi alvo de muitos rumores de mercado. O guarda-redes português, de 27 anos, está de saída do clube espanhol, mas garante foco total no presente e até ao último dia do atual vínculo.

"É muito difícil. A verdade é que, a cada semana, saía uma notícia sobre mim. Nós, jogadores, também lemos as notícias. No meu caso, tento abstrair-me um pouco, mas muitas vezes é complicado porque se não sou eu a ler, é alguém que me envia a notícia e é normal que exista sempre essa pressão extra", afirmou Rui Silva, em entrevista à Eleven Sports.

"Tento sempre manter-me focado e quando vou para o campo, vou para dar o meu melhor. Estou a representar um excelente clube, que me deu tudo e é isso que tenho de respeitar até ao meu último dia do contrato. É isso que vou fazer", garantiu.

Rui Silva representa o Granada desde a temporada 2016/17, depois de brilhar na baliza do Nacional. Peça fundamental na equipa, leva 31 jogos esta época, o último dos quais a vitória por 2-0 frente ao Nápoles, para a primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa. O clube já confirmou a saída, sendo o Bétis apontado como destino.