"É inaceitável que Abel Ferreira seja associado a uma pessoa condenada por homicídio"

Palmeiras saiu em defesa do treinador português após um jornalista o ter comparado a Bruno, antigo guarda-redes condenado pelo homicídio da atriz e modelo Eliza Samudio.

O Palmeiras repudiou na segunda-feira a comparação feita por um jornalista brasileiro entre Abel Ferreira e Bruno, antigo guarda-redes do Flamengo condenado pelo homicídio da atriz e modelo Eliza Samudio.

"A Sociedade Esportiva Palmeiras repudia, mais uma vez, os ataques irresponsáveis direcionados ao técnico Abel Ferreira por alguns jornalistas descomprometidos com a isenção e o respeito. É inaceitável que um treinador de insuspeita integridade seja associado a qualquer forma de violência, quanto mais a uma pessoa condenada por homicídio. O clube e o técnico tomarão as medidas judiciais cabíveis", pode ler-se no comunicado publicado pelo campeão brasileiro.

A comparação foi motivada por Abel Ferreira ter pontapeado um microfone durante a final da Supertaça do Brasil, em que o Palmeiras venceu o Flamengo, de Vítor Pereira, por 4-3, conquistando o título pela primeira vez na história do clube.

"É a [mesma] história do guarda-redes Bruno do Flamengo. Foi guarda-redes por muito tempo e ninguém se preocupou em saber como ele era. Foi aí que vimos que era um assassino. Não é o extremo, mas serve para debate", foram as palavras do jornalista em questão.