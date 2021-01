Duro revés para o Palmeiras de Abel na corrida ao título brasileiro

Palmeiras foi derrotado pelo Flamengo por dois golos sem resposta. Equipa orientada por Abel Ferreira fica a oito pontos da liderança, embora com um jogo a menos relativamente ao Internacional.

O Palmeiras, orientado por Abel Ferreira, deu esta quinta-feira um passo atrás na luta pelo título brasileiro, ao perder em casa do Flamengo, detentor do título, por dois golos sem resposta. No Estádio Mané Garrincha, em Brasília, por indisponibilidade do Maracanã, "entregue" pelo Flamengo à CONMEBOL para a final da Taça Libertadores, a formação de Rogerio Ceni foi superior e impôs-se com um golo em cada parte.

A derrota do Palmeiras começou a desenhar-se nos descontos do primeiro tempo, quando Luan colocou a bola na própria baliza num lance bizarro. Na segunda parte o Flamengo voltou a causar estragos e fixou o resultado final aos 83', por Pepê, jogador que já passou pelo Portimonense.

Com este desaire, o Palmeiras fica no quinto lugar do campeonato (disputado por 20 equipas), com 51 pontos em 30 jogos. Seguem-se Atlético Mineiro (54), Flamengo (55), São Paulo (57) e o líder Internacional (59), embora os dois últimos com uma partida a mais disputada.

A exemplo do Palmeiras, também o outro finalista da Taça Libertadores, o Santos, perdeu na ronda 31, ao cair por 2-0 na casa do Fortaleza, num embate em que desperdiçou um penálti na primeira parte, aos 44 minutos, por Jean Mota.

Na segunda metade, Juninho, aos 48 minutos, de grande penalidade, e Wellington Paulista, aos 66, selaram o desaire do onze de Cuca, que segue no oitavo posto, com 45 pontos. O Fortaleza é 14.º, com 35.

O Palmeiras, que disputa com o Santos a final da Libertadores em 30 de janeiro, no Maracanã, volta a jogar no domingo, no reduto do Ceará, que soma 42 pontos.