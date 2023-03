Duelo entre Jaime Pacheco e Jesualdo Ferreira termina empatado

Jaime Pacheco e Jesualdo Ferreira empatam na Liga egípcia.

O Pyramids, treinado por Jaime Pacheco, e o Zamalek, orientado por Jesualdo Ferreira, empataram esta sexta-feira sem golos, no Cairo, em jogo da 20.ª jornada da Liga egípcia.

O jogo que opôs os dois técnicos portugueses foi dominado territorialmente pelo Pyramids, que no entanto se mostrou ineficaz no plano da concretização.

Treinado desde o início do ano por Jaime Pacheco, o Pyramids mantém-se no segundo lugar do campeonato, com 39 pontos, em igualdade de pontos com o Future, que empatou na receção ao Ismaily.

Na frente da classificação, com 41 pontos e três jogos a menos, continua o Al Ahly.

O ​​​​​​​Zamalek, de novo orientado por Jesualdo desde há um mês, mantém-se no quinto posto, com 33 pontos, a três do Al Ittihad.