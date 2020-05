Dos elogios a Mourinho ao que lhe foi dito sobre Jesus: "Era um fenómeno"

Júlio César, antigo guarda-redes de Inter e Benfica, concedeu uma entrevista à Eleven Sports e elogiou dois treinadores que o marcaram.

Conquistas no Inter: "Foi um ano fantástico. A Champions foi a cereja no topo do bolo de todo o investimento que Massimo Moratti fez no clube. Cumpriu-se o sonho dele, mas também de muitos adeptos do Inter, que esperaram 45 anos para ver o clube ser campeão da europa de novo. Cada um de nós, os jogadores que fizemos parte daquele plantel, inscrevemos o nosso nome na história do clube".

Sobre José Mourinho: "Ele chegou com o objetivo de ganhar a Champions e na segunda temporada conseguiu-o. O melhor que Mourinho tinha era a confiança que passava para a equipa. Cada jogador, após as palestras dele, sentia-se o melhor do mundo. Para vencer a Champions em 2010, nós vencemos o Chelsea, que seria campeão inglês, o CSKA, que seria campeão russo, o Barcelona, a equipa a bater na altura, e o Bayern, que se tivesse ganho a final teria conseguido o triplete. Naquele Inter, todos nos despimos de vaidade e remámos na mesma direção".

Elogio a Jorge Jesus: "Eu não conhecia pessoalmente Jorge Jesus antes de trabalhar com ele, ainda que o David Luiz me dissesse que ele era um fenómeno, o melhor treinador com quem tinha trabalhado. E, quando trabalhei com Jesus, descobri um treinador exigente, apaixonado, muito bom taticamente. Com ele fiz a minha melhor época em Portugal. E agora estou muito contente por ele estar no clube do qual eu sou adepto. A chegada dele ao Flamengo revolucionou o futebol brasileiro e contribuiu para aproximar, ainda mais, Portugal e o Brasil".