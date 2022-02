Domingos Quina vai jogar no Barnsley até ao final da temporada

Centrocampista, campeão por Portugal sub-17 e sub-19, foi dispensado por Marco Silva em janeiro e ingressou, entretanto, no lanterna-vermelha do Championship

Em busca de uma (bem) maior regularidade competitiva, Domingos Quina aceitou juntar-se ao Barnsley (emblema do segundo escalão inglês) até ao final desta época. Até ao momento, o médio de 22 anos contabiliza 289 minutos em cinco jogos.

O jovem internacional português, que esteve emprestado ao Fulham na primeira metade da temporada pelo Watford - foi dispensado pelo treinador compatriota Marco Silva -, admitiu sentir falta de pisar a relva e expressou muito entusiasmo por abraçar novo desafio em terras de Sua Majestade.

"Já tenho saudades de estar no relvado e de jogar futebol. Esta é a oportunidade perfeita para mim para jogar e ajudar a equipa a regressar ao seu devido lugar, por isso estou muito entusiasmado e mal posso esperar por começar", disse Quina, em declarações ao sítio oficial do Barnsley na Internet.

O centrocampista ofensivo passou, assim, do primeiro classificado para o 24.º posicionado do Championship, pelo que terá a tarefa de evitar a queda do Barnsley, a nove pontos da linha de água, para o terceiro escalão britânico.

Quina, que venceu o Campeonato Europeu de sub-17 e de sub-19 por Portugal, mudou-se para Inglaterra em 2012, para representar as camadas jovens do Chelsea. Em 2016, seguiu para o vizinho West Ham e estreou-se, em 2018, na Premier League, com a camisola do Watford, que defendeu até 2020.

Nos últimos dois anos, Quina atuou pelo Granada (La Liga) e pelo Fulham.