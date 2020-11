Domingos Duarte: "Espero ouvir o hino no relvado mais vezes"

Central falou da estreia pela Seleção Nacional às redes sociais do Granada e assegurou ter cumprido um sonho de criança no particular frente a Andorra

De regresso ao Granada após ter representado a Seleção Nacional, Domingos Duarte partilhou com os adeptos andaluzes a forma como viveu o dia da sua estreia com as Quinas ao peito, no particular diante de Andorra. "Foi uma sensação espetacular. Sonhas sempre em cantar o hino no relvado e isso é a melhor coisa que pode acontecer a um jogador que sonha jogar com a Seleção desde pequeno. Espero ter essa sensação mais vezes", afirmou o central, num vídeo partilhado pelo Granada.

O central formado no Sporting também agradeceu a forma como foi recebido no grupo comandado por Fernando Santos, sobretudo pelo capitão Cristiano Ronaldo. "Já vinha sendo chamado, mas ainda não tinha jogado. Sinto-me muito bem no grupo e é ótimo jogar com o Cristiano. É a maior figura do país e está sempre pronto a ajudar. É um grande capitão e tem sempre uma palavra amiga para os colegas", disse.

Garantindo sentir-se mais maduro e em franca evolução, Domingos Duarte também dedicou a estreia ao serviço de Portugal a todos aqueles com quem divide o seu dia a dia. ""Se não estivesse com o Granada na I Divisão acredito que não iria ser chamado. Tenho de agradecer ao clube, aos companheiros e à equipa técnica que foram muitos importantes para esse dia", rematou.