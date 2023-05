Dois treinadores portugueses apontados ao comando do Corinthians

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Jorge Jesus e Leonardo Jardim mencionados como hipóteses no Brasil.

O Corinthians não está com vida fácil para encontrar um substituto para Cuca, treinador que deixou o comando técnico na sequência da pressão pela condenação por violação em 1987, quando ainda era futebolista.

Tite e Mano Menezes recusaram a possibilidade de assumir o cargo e, segundo o GloboEsporte, o Corinthians admite voltar a recorrer a um treinador estrangeiro, estando Jorge Jesus e Leonardo Jardim na lista. "Com o mercado brasileiro cada vez mais sem opções, alguns nomes voltaram a ser discutidos, como o dos portugueses Jorge Jesus, do Fenerbahçe, da Turquia, e Leonardo Jardim, do Al Ahli, dos Emirados Árabes Unidos", escreve a publicação.

"O cenário, porém, é pouco favorável e atraente para um técnico de fora do país. O presidente Duilio Monteiro Alves está na reta final de seu mandato e não pode garantir o cumprimento de um contrato mais longo do que até dezembro, por exemplo", menciona ainda.