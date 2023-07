Dois portugueses poderão estar a caminho da Roma, de José Mourinho

Renato Sanches e Nélson Semedo foram associados ao emblema italiano.

Após uma época em que foi finalista vencida da Liga Europa, prova que vai voltar a disputar em 2023/24, a Roma, treinada por José Mourinho, poderá vir a receber dois reforços portugueses: Renato Sanches e Nélson Semedo.

De acordo com a "Gazzetta dello Sport" e o "TuttoMercato", o médio do PSG, muito afetado por problemas físicos na sua época de estreia em Paris - marcou dois golos em 27 jogos - é um dos alvos do técnico português para reforçar o meio-campo, juntamente com Marcel Sabitzer (Bayern) e Daichi Kamada (livre no mercado após ter terminado contrato com o Eintracht Frankfurt).

Ainda em Itália, o jornal Il Tempo acrescenta o nome de Habib Diarra, jovem médio do Estrasburgo, a este lote de opções para a Roma.

Já em Espanha, Ekrem Konur, jornalista da Marca, avança que o clube também está interessado em Nélson Semedo, que será visto como um bom substituto para o lateral direito Rick Karsdorp, numa altura em que tem contrato até 2025 com o Wolverhampton, onde registou duas assistências em 41 jogos em 2022/23.

No entanto, a Roma enfrenta a concorrência do Bétis para a contratação de Semedo, com o clube espanhol a preparar a primeira investida pelo internacional português, de 29 anos.